明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が19日に行われ、名古屋グランパスとアビスパ福岡が対戦した。

改装工事を終えて生まれ変わった名古屋の聖地『パロマ瑞穂スタジアム』でのこけら落としの一戦。連勝中で勢いに乗る福岡を迎え撃った。スコアが動いたのは24分、福岡が最初のチャンスをものにして先制した。左サイドでフリーキックを獲得し、北島祐二が相手DFとGKの間で落ちる絶妙のクロスを供給。飛び込んだ碓井聖生がうまく合わせて押し込んだ。

35分、福岡がリードを広げる。右からのグラウンダークロスをゴール前で収めた見木友哉は相手に寄せられてシュートを打てなかったが、冷静に重見柾斗へのパスを選択。重見がしっかりと押し込んだ。

2点を追いかける名古屋は前半アディショナルタイムに木村勇大がチャンスを迎えたが、ヘディングシュートはクロスバー直撃。ホームチームは2点ビハインドで折り返す。

名古屋は56分、右からのクロスに和泉竜司が頭で合わせたが、相手GK藤田和輝のファインセーブに阻まれゴールならず。

その後5－4－1のブロックを敷く福岡相手に攻めあぐねた名古屋だが、83分に1点を返す。敵陣でボールを奪い返し、木村がピンポイントクロスをゴール前に供給。浅野雄也が頭で合わせてゴールへ流し込んだ。

サポーターの声援を受ける名古屋は、後半アディショナルタイム3分に試合を振り出しに戻す。ペナルティエリア手前で小野雅史が左足を振り抜くと、ゴール前の木村がコースを変えて、ボールはゴールに吸い込まれた。

追いつかれた福岡は、後半アディショナルタイム6分に絶好機到来。左からのグラウンダークロスにボックス中央でフリーとなった道脇豊が合わせたが、コースを狙うことはできず、名古屋の壁に弾かれた。後半アディショナルタイム8分には右からのクロスに橋本悠が合わせたが、ヘディングシュートは枠をとらえられない。

オープンな展開となった終盤に試合を決定づける1点は生まれず、試合はPK戦に突入する。ともに2人目まで連続して成功すると、先攻福岡の3人目で道脇が名古屋GKシュミット・ダニエルに止められる。名古屋はキッカー5人全員が成功してPK戦を制した。

“聖地”で意地を見せた名古屋は勝ち点「2」を獲得し3位に浮上。追いつかれてPK戦で敗れた福岡は、勝ち点「12」でファジアーノ岡山とV・ファーレン長崎に並んだが、得失点差で依然として最下位のまま。

名古屋は次節、25日に敵地で清水エスパルスと対戦。福岡の次戦は22日に行われ、敵地でガンバ大阪と対戦する。

【スコア】

名古屋グランパス 2－2（PK戦：5－4） アビスパ福岡

【得点者】

0－1 24分 碓井聖生（福岡）

0－2 35分 重見柾斗（福岡）

1－2 83分 浅野雄也（名古屋）

2－2 90＋3分 木村勇大（名古屋）

【ゴール動画】名古屋vs福岡