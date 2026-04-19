大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間17日、ボルティモア・オリオールズからチェイス・マクダーモット投手をトレード獲得したと発表した。同選手は将来を期待されていた元プロスペクトだが、新天地での復調はなるだろうか。米メディア『ドジャースウェイ』が報じている。

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現在27歳のマクダーモットはこれまで、マイナーで113登板、22勝24敗、防御率4.38、メジャーでは5登板、防御率12.79といった数字を記録している右腕。今季はメジャー登板なく、同12日にメジャー40人枠を外れていた。

同メディアは「マクダーモットは2023年、2Aで68回1/3、3Aで50回2/3を投げて防御率3.10を記録し、オリオールズのマイナー最優秀投手に選ばれた。メジャーではこれまで短い出場機会の中で期待に応えられていないが、少し前までは非常に高く評価されていた選手であり、ドジャースにとっては伸ばしていける要素が多くある」と指摘。

続けて、「トッププロスペクトとして、彼は速球とスライダーの両方で高い評価を受けていた。ドジャースは間違いなくそれらを取り戻すことを目指すだろう。それが実現すれば――そしてその可能性は他球団よりドジャースの方が高い――彼は将来的に効果的なブルペン要員へと成長するかもしれない」と予想している。

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