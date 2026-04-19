大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、このオフに左肘手術を受けたキケ・ヘルナンデス内野手が60日間の故障者リスト（IL）に入っている。期間が満了するのは5月下旬だが、復帰戦について言及できるほど見通しは明るくなっているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同メディアは「キケはUSAトゥデイのインタビューで、『今のところ、予定よりかなり順調に進んでいる。ILが明けたら、すぐに復帰できる見込みだと思う。おそらくベストのシナリオといえるね。かなり複雑な手術だったし、唯一のリスクは早く復帰しすぎることだった。でも今は状態もとても良いし、復帰したらしっかりプレーし続けられるよう、慎重に進めているところだ』と語った」と言及。

また、本人は「最短で復帰できるのは日本時間5月25日だけど、その日はミルウォーキーでデーゲームなんだ。たった1試合のためにミルウォーキーまで移動させることはないと思うから、実際には同5月26日、ロサンゼルスでのコロラド・ロッキーズ戦からロースターに戻ることになると思う」と記している。

想定以上のスピードで状態がよくなっている様子のキケだが、このまま見込み通りに復帰することはできるだろうか。

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