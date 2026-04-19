ウニオン・ベルリンを率いるマリー・ルイーズ・エタ監督が、初采配を執った試合を振り返った。18日、ブンデスリーガ公式サイトが伝えている。

ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ウニオン・ベルリンはヴォルフスブルクと対戦。2点を先行されると、85分にオリヴァー・バークのゴールで1点を返したが、1－2で敗れた。

シュテッフェン・バウムガルト監督が解任されたことを受け、今月11日に今季終了までとなる契約で就任したエタ監督は、欧州5大リーグで男子チームを率いる初の女性監督となったことで注目を集めているが、初陣を勝利で飾ることはできず。暫定11位のウニオン・ベルリンは降格プレーオフ圏内まで勝ち点「6」差となった。

試合後、エタ監督は「結局のところ、これは私個人のことではない」と自身のことではなく、チーム全体の活躍に注目を集めたいことを強調した。

「今ここにいられることを嬉しく思うし、コーチングスタッフと共にチームを支えるために全力を尽くしている。でも、私は一人ではない。今はたくさんの素晴らしい人々に囲まれていて、皆でこの道を歩み、互いに支え合っている。先ほども言ったように、このチームにはまだ希望が残っていることがわかってもらえたと思う」

また、試合後の記者会見でもエタ監督は「まず第一に、試合に負けたことは残念だ。でも、選手たちの試合への取り組み方は素晴らしかったと思う。今週の練習では良いエネルギーが感じられ、練習で取り組んできたことをたくさん実践できた。結局のところ、大切なのはサッカーであり、私はそこに集中している」と語っている。

なお、ウニオン・ベルリンは24日に行われる次節のライプツィヒ戦に勝利すれば、ブンデスリーガ残留はほぼ確実となるが、果たしてエタ監督の下で初白星を手にすることができるのだろうか。

【ハイライト動画】ウニオン・ベルリンvsヴォルフスブルク