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ロサンゼルス・ドジャースは、フィラデルフィア・フィリーズからグリフ・マクガリー投手をトレードで獲得した。マクガリーは3Aオクラホマシティへ配属となり、かつて有望株とされた右腕の再生に乗り出した形となる。米メディア『MLBトレード・ルーモア』のスティーブ・アダムス記者が言及した。

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マクガリーは2022年に防御率3.71、奪三振率35.7％と高いポテンシャルを示したが、四球率14.6％と制球難が課題だった。その後も不振が続いて評価を落としたものの、昨季には先発に復帰して3Aで防御率3.44と持ち直した。

平均94マイル（約151.2キロ）のフォーシームとスライダーはいずれも高評価を得ている。空振りを奪える球質を持ち、素材としての魅力は依然として大きい。

今季は再びリリーフとして登板し、3Aで4イニングを投げて失点4、奪三振4、与四球7の成績となっており、ドジャースで環境を変えることによって実力を発揮することを期待されている。

今回のマクガリーの獲得についてアダムス氏は「彼の制球力は平均には程遠い。確率は低いものの、将来有望なリリーフ投手になる可能性も十分にある」と言及した。

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