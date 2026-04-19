リーズに所属する日本代表MF田中碧のパフォーマンスに高評価が与えられている。

プレミアリーグ第33節が18日に行われ、リーズはウルヴァーハンプトンと対戦。18分に田中の蹴ったコーナーキックの流れから、最後はジェームズ・ジャスティンがオーバーヘッドで先制点を決めると、20分にはノア・オカフォーが追加点をマーク。さらに、90＋3分にはドミニク・カルヴァート・ルーウィンがPKからダメ押しゴールを決め、3－0で快勝した。

2月から3月中旬までは7試合連続でリーグ戦の出場機会がない状況にもなっていた田中だが、前節のマンチェスター・ユナイテッド戦（◯2－1）に続いて、2試合連続で先発出場を果たし、90＋6分までプレーして今季リーグ戦初の連勝に貢献を果たした。

なお、この連勝によってリーズは降格圏内となる18位トッテナム・ホットスパーとの勝ち点差を「8」に広げることに成功している。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『リーズ・ライブ』は田中にチーム最高タイとなる「8」点をつけ、「シーズン序盤は苦戦していたデュエルを制することができた。ボールキープも非常に良かった。PK獲得につながるビルドアップでは、ウィルフリード・ニョントへの素晴らしいパスを供給した」と賛辞を送っている。

また、地元メディア『ヨークシャー・イブニング・ポスト』では田中に「7」点がつけられ、「安定したプレー。ボールポゼッションで良い場面がいくつかあったが、そうでない場面もいくつかあった」と綴られている。

【ハイライト動画】田中碧が2試合連続スタメンのリーズは2連勝！