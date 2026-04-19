大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、フィラデルフィア・フィリーズからグリフ・マクギャリー投手をトレード獲得した。同投手はまず3Aに合流する見込みだが、球団は長い目でじっくり育成していくかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

現在26歳のマクギャリーは元々プロスペクトの一人として期待されていたが、昨季までメジャー昇格は果たせず。今季も3Aでは5試合を投げ防御率9.00と目立った数字は残せていない。

同メディアは「マクギャリーは2022年にはすでに3Aに到達しており、当時の年齢を考えれば有望な兆しだった。しかし、その後は毎年苦しみ、フィリーズにとっては扱いの難しい存在となっていた」と言及。

続けて、「ドジャースはこの元トッププロスペクトに何か光るものを見出し、獲得に踏み切ったと考えられる。メジャー昇格の候補となるまでには、3Aで相当な時間をかけて調整することになりそうだ。ただし、チームが彼の持ち味を引き出すことができれば、ここ数年で数多くの“掘り出し物”を生み出してきたこの球団において、また一人の成功例となる可能性もある」と記している。

【関連記事】

【了】