プレミアリーグ第33節が18日に行われ、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが対戦した。

ホームのチェルシーは前節のマンチェスター・シティ戦に敗戦し、リーグ戦3連敗を喫したほか、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏の5位リヴァプールとの勝ち点差も「4」に広がった。ここで連敗を止めることはできるか。

対するマンチェスター・ユナイテッドは勝ち点「55」で3位につけているが、前節はリーズに敗戦し、リサンドロ・マルティネスもレッドカードを提示され退場となった。同様にハリー・マグワイアも出場停止となっており、マタイス・デ・リフトとレニー・ヨロも負傷で欠場とDF陣の離脱者が続出。この苦しい状況を乗り越えたいところだった。

序盤はチェルシーが優位に立つが、16分にアクシデントが発生。エステヴァンが負傷交代し、アレハンドロ・ガルナチョが途中出場する。その後、チェルシーが攻守にペースを掴んでいく。一方でマンチェスター・ユナイテッドはシュートの場面まで持ち運ぶことがなかなかできない。

それでも43分に均衡が崩れた。ブルーノ・フェルナンデスが敵陣ボックス右横から折り返しのクロスを送り、マテウス・クーニャが右足で合わせ、マンチェスター・ユナイテッドが先制に成功した。前半はこのままマンチェスター・ユナイテッドの1点リードで終わった。

後半に入ってからもチェルシーがボールを保持し、シュートを積極的に放っていくが、得点には至らない。対するマンチェスター・ユナイテッドは粘り強い守備で得点を許さないものの、攻撃面ではほぼシュートまで持ち込むことができない状況が続く。

その後も猛攻を仕掛けるチェルシー。しかし得点できないまま試合は終了し、マンチェスター・ユナイテッドが1－0でチェルシーに勝利し、リーグ戦3試合ぶりの白星を手にした。一方のチェルシーはリーグ戦4連敗を喫することとなった。

次節、チェルシーは21日にアウェイでブライトンと、マンチェスター・ユナイテッドは27日にホームでリヴァプールとそれぞれ対戦する。

【スコア】

チェルシー 0－1 マンチェスター・ユナイテッド

【得点者】

0－1 43分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

【動画】B・フェルナンデスが18A目＆クーニャの先制弾！