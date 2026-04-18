大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、佐々木朗希投手が開幕後も制球難に苦しんでいる。先発ローテーションでの起用を続けるべきなのかという疑問も一部からは出ているが、球団はもうしばらくは我慢するかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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佐々木は日本時間16日終了時点で3試合に先発登板しているが、0勝2敗、防御率6.23、9失点、被安打14、四球10と、制球難の影響もあり失点がかさんでいる。

同メディアは「彼をめぐる疑問は再び浮上しているが、ドジャースはすぐに見限るつもりはなさそうだ。チームはブレイク・スネル投手が今後1か月ほどで負傷から復帰する見込みであり、その際には佐々木をブルペンに回すのではないかという見方もあった。しかし、デーブ・ロバーツ監督は『スネルが戻ってきても、ロウキがブルペンに入ることはない』とこの考えをすぐに否定した」と言及。

その一方で、「苦戦が続いているにもかかわらず、現時点では佐々木の先発ローテーションでの立場は安泰のようだ。ただし、それはドジャースが彼にさらなる成長を求めていないという意味ではない。今季の彼は4イニングで降板した試合が2度、5イニングを投げ切ったのが1度にとどまっている。同監督は、先発が安定して少なくとも5イニングを投げられない状況は持続可能ではないと認識している」とも指摘している。

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