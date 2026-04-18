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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季、開幕から先発ローテーションに復帰している。しかし、期待に応えるような投球は見せられておらず、佐々木に対しては厳しい声も寄せられている。米メディア『AOL』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

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今季ここまで3試合に投げて4回、5回、4回と投球イニングを伸ばせず、制球難から四球を連発している。テキサス・レンジャーズ戦でも与四球5、10人に出塁を許しながら失点2に抑えたのは幸運とも評された。

また、ドジャースの先発陣の中でも序列は明確に後れを取っており、エメ・シーハン投手やジャスティン・ロブレスキー投手といった若手よりも評価は下とされている。

それでも首脳陣は依然としてメジャーで育てる方針を維持。デーブ・ロバーツ監督は「正しい形で投げられれば、誰が相手でも通用する」と佐々木のポテンシャルを強調している。

不安定な投球が続く佐々木について、ヘルナンデス氏は「皮肉なことに、彼がMLBの投手らしい姿を見せたのは、マイナーリーグの打者と対戦した時だけだ。彼はマイナーで投げるには実力が高すぎるが、メジャーで投げるにはまだ力不足だ」と言及した。

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