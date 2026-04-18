プロ野球のドラフト会議では、高校生・大学生・社会人・独立リーグなど、さまざまな経歴を持つ選手の中から将来性や即戦力を見極めて指名が行われる。中でも高校生は、育成に時間がかかる一方で、チームの中心として長く活躍する可能性を秘めた“素材型”として注目される存在だ。

そこで今回は、2011〜2025年のドラフト会議に期間を絞り、高校生選手を1位指名した人数が多いチームをランキング形式で紹介する。［1/7ページ］

6位タイ：読売ジャイアンツ（5人）

6位タイは読売ジャイアンツ。直近15年では、以下の5人の高校生を指名した。

・2011年：松本竜也（英明高）

・2014年：岡本和真（智弁学園高）

・2019年：堀田賢慎（青森山田高）

・2022年：浅野翔吾（高松商高）

・2024年：石塚裕惺（花咲徳栄高）

智弁学園高時代から注目度の高かった2014年ドラフト1位の岡本和真は、プロ入り4年目の2018年に大ブレイク。打率3割、30本、100打点をクリアし、巨人の4番に定着した。

2020年に31本塁打をマークし最多本塁打のタイトルを獲得すると、2023年にはキャリアハイの41本塁打をマーク。

その後も不動の4番打者として打線を牽引。今季からトロント・ブルージェイズに所属し、メジャー1年目を過ごしている。

高松商で強烈なインパクトを残したのが2022年ドラフト1位の浅野翔吾だ。高校3年夏の甲子園では3本のアーチを描き、夏の主役に躍り出る活躍を見せた。

しかし、昨季は29試合の出場にとどまり、実力を発揮できていない。ポテンシャル十分な選手だからこそ、現状にもどかしさを感じているだろう。

今後のブレイクを期待されるのが2024年ドラフト1位の石塚裕惺。高卒1年目の昨季はファームで打率.327をマークするなど、早くも別格の成績を残している。

今季もここまでファームでは打率3割台の好成績を残し、猛アピールを続けている。今後の躍進に注目だ。

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