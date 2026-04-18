AFC U20女子アジアカップ2026の決勝が18日に行われ、U－20日本女子代表はU－20北朝鮮女子代表と対戦した。

グループステージを3戦全勝の首位で突破したヤングなでしこは、準々決勝でU－20ベトナム女子代表を4－0で圧倒。この勝利で、2026 FIFA U－20女子ワールドカップ出場権を獲得。続く準決勝でも、U－20中国女子代表を2－0で退け、盤石の勝ち上がりでファイナルへと駒を進めている。

そして、ファイナルでは北朝鮮との対戦が決定。日本にとって、同大会の決勝で北朝鮮と顔を合わせるのはこれで4大会連続に。2年前に開催された前回大会は1－2で敗戦を喫しており、雪辱を期する一戦となる。

序盤は北朝鮮が主導権を握るも、日本はGK岩崎有波のセーブもあり、無失点を継続。時間の経過をともに、日本もボールを保持し、チャンスを伺うが、なかなかシュートまで持ち込めない。その後、北朝鮮がペースを奪い返すと、日本のエリア内に侵入し続ける。

10本のシュートを浴びされながらも何とか前半を耐え抜いた日本。一方、日本のシュート数は0と守勢が続いた。

後半の立ち上がりも劣勢だったが、迎えた56分に日本が先制に成功。 福島望愛の鋭いFKに佐野杏花が頭で合わせ、セットプレーから試合の均衡を破る。

1点のビハインドを背負う北朝鮮が攻勢に出るが、日本は冷静に対応。徐々に北朝鮮にも焦りが見え始めると、日本はカウンターかた追加点を目指す。84分にはCKから日本にチャンス。ゴール前の混戦から途中出場の原ひばりがシュートを放つ。

その後も、北朝鮮の攻撃をしのぎ切り、このまま試合終了。日本が1－0で北朝鮮を破り、2大会ぶり通算7度目の大会制覇を達成した。この結果、ヤングなでしこは、アジア女王として9月にポーランドで開催されるU－20女子ワールドカップに臨むことになった。

【スコア】

U－20日本女子代表 1－0 U－20北朝鮮女子代表

【得点者】

1－0 56分 佐野杏花（U－20日本女子代表）

【動画】日本がセットプレーから先制！



