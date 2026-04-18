日本代表FW中村敬斗が今シーズンの10ゴール目を記録した。

リーグ・ドゥ第31節が18日に行われ、スタッド・ランスはホームでレッドスターと対戦し、中村がスタメン出場、関根大輝はベンチから出番を待つことになった。

5位スタッド・ランス対4位レッドスターの直接対決は、序盤から試合が動くことに。敵陣エリア前でパスをつなぐと、テオ・レオーニが中村へラストパス。中村はワントラップから冷静に右足でゴールに流し込み、貴重な先制点をもたらす。

さらに24分には、セルヒオ・アキエメが相手DFの背後に抜け出し、左足でボレーシュート。この一撃がニアサイドを打ち抜き、スタッド・ランスは2点のリードで試合を折り返す。

2点ビハインドでレッドスターは65分、CKの流れから追撃のゴール。左サイドからのクロスにジョバニー・イカンガが飛び込み、頭で合わせた。

迎えた80分、中村は交代を告げられ、ジョン・パトリックと交代し、ピッチを後に。スタッド・ランスは後半アディショナルタイムに試合を決する3点目を奪取。一方、レッドスターもすぐさま1点を返すが反撃もここまで。このまま試合は終わり、スタッド・ランスが3－2で勝利。この結果、両チームの順位が入れ替わり、スタッド・ランスが4位に浮上した。

次戦、スタッド・ランスは25日にホームでナンシーと対戦する。

【スコア】

スタッド・ランス 3－2 レッドスター

【得点者】

1－0 6分 中村敬斗（スタッド・ランス）

2－0 24分 セルヒオ・アキエメ（スタッド・ランス）

2－1 65分 ジョバニー・イカンガ（レッドスター）

3－1 90＋4分 アンジュ・マルシャル・ティア（スタッド・ランス）

3－2 90＋6分 アブデルサムド・ハシェム（レッドスター）

【動画】中村敬斗が二桁ゴールを達成！



