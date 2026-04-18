大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、約5年ぶりに投手に専念する形で試合に出場した。これはデービッド・ピーターソン投手から受けた右肩への死球が影響しており、今後の起用に影響を及ぼすかもしれない。米メディア『ストリームライン』が報じた。

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右肩付近への死球は軽傷とみられたものの、球団はリスク管理の観点から異例の措置を選択した。大谷が登板日に打席に立たなかったのは2021年5月以来となる。

大谷は1人で2枠分の価値を持つ存在として起用されてきた。しかし、投球動作において重要な肩周辺へのダメージを抱えた状態で打撃を続けることは、蓄積的な負荷を生むリスクがあると指摘されている。

さらに背景には、大谷に対する巨額投資もある。総額約7億ドル（約1,110億円）規模とされる契約を抱えるドジャースにとって、大谷は単なる主力選手ではなく最重要資産だ。短期的な勝利よりも長期的な健康維持が優先される局面も出てくる。

注目の集まる大谷の起用について、同メディアは「15日の試合後に彼の当面の将来について首脳陣が沈黙を守ったことは、多くのことを物語っていた。球団にとっての試練は、優勝争いのプレッシャーが迫る状況下にあっても、最大のスター選手を慎重に扱い続けられるかどうかである」と言及した。

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