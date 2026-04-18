大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷が加入した2024年からワールドシリーズ（WS）を連覇している。大谷の存在がどれだけ大きいか表しているといっても過言ではないが、仮にいなかったとしてもある程度は戦えるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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大谷は2024年から2025年にかけ、投手としては14登板、1勝1敗、防御率2.87、打者としては317試合、打率.296、109本塁打、232打点といった成績をマーク。今季は日本時間16日終了時点で、投手は3登板、2勝0敗、防御率0.50、打者では18試合、打率.254、5本塁打、10打点といった数字となっている。

同メディアは「大谷は間違いなくドジャースで最高の選手であり、打順のどこにいても大きな価値をもたらしている。投打両面での純粋な生産力はもちろん、走塁の速さや打者たちに与える威圧感という点でもそうだ。しかし、ファングラフスのダン・シンボルスキー記者によれば、彼がいなかったとしても、それだけでチームがWS優勝候補の座を失うことはなく、実際のところ彼らはそれでも地区優勝は果たすだろう」と言及。

続けて、「大谷を失うことだけでは、彼がどれだけ優れていようとも、ドジャースを壊滅させるには不十分だ。彼らは大谷がいなくても、なお88勝から90勝はできるチームだからだ。その勝ち星は予測上、地区で最も強いチームであるのに十分だ」というシンボルスキー記者の見解を伝えている。

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