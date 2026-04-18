大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを投打で複数名抱えている。その中の一人であるジェームズ・ティブス3世外野手について、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、今季中にメジャーへ抜擢される可能性を報じている。

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ティブス3世は昨年7月にトレードでドジャースに加入した23歳。今季はここまで3Aで16試合、打率.323、8本塁打、14打点と好成績をマークしている。

同メディアは「ブリーチャーレポートのジョエル・ロイター記者は、彼が今季中に何度かスタメン出場するだろうと見ている。さらに、ロイター通信は、4月中の昇格もあり得ると驚きをもって予測している」と言及。

続けて、「球団が彼に大きな期待を寄せているのは明らかだが、負傷者が出ない限り、彼が早い時期に出場機会を得るのは考えにくい。外野の3枠はカイル・タッカー外野手、アンディ・パヘス外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手で固まっており、アレックス・コール外野手もベンチからの4番手として非常に良い働きを見せている。だが、チームがティブスを高く評価しているのは間違いなく、キャンプ中にはデーブ・ロバーツ監督が『彼はチャンピオンシップレベルの選手だ』と賛辞を送っている」と記している。

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