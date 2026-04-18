大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日から、ムーキー・ベッツ内野手が右腹斜筋損傷により故障者リスト（IL）に入っている。期限は10日間となってはいるが、復帰に向けての見通しはまだ不透明なようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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同メディアは「ドジャースネイションによるとデーブ・ロバーツ監督は火曜日、ドジャースがニューヨーク・メッツと対戦する前に、ベッツの回復状況について報告した」としつつ、「動き自体は良い。ただ、どうしてそうなったのかをまだ見極めようとしているところだ。腹斜筋は問題がないときはいいが、一度悪くなると厄介だ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「ベッツが最後に出場したのは同5日のワシントン・ナショナルズ戦で、1四球、1得点を記録しながら負傷した。一方、チームは同14日終了時点で12勝4敗と好スタートを切り、直近10試合でも8勝を挙げている」と記している。

もうしばらくは慎重な調整を強いられそうなベッツだが、不在でもチームが好調なのは不幸中の幸いなのかもしれない。

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