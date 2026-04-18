● ロッキーズ 1 － 7 ドジャース ○

＜現地時間4月17日 クアーズ・フィールド＞

ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠地でのドジャース戦に先発登板。4回9安打5失点と立ち上がりから失点を重ね、ロッキーズ移籍後初黒星（1勝）を喫した。

試合開始時の気温は2度。極寒の中、菅野は七分丈のアンダーウエアでマウンドに上がり、手に息を吹きかけながらドジャース打線と対峙。初回は1番・大谷に右翼線二塁打を許したあと、一死三塁後、3番・スミスに中犠飛を許し先制を許した。

2回は6番・マンシーに中越えソロを浴び2失点目。そのあと、大谷に2打席連続安打となる右前打を許したが、二死一、二塁で2番・タッカーを空振り三振に仕留め大量失点は免れた。

3回も無死一、二塁のピンチを招くと、一死後、マンシーに右翼線突破の適時二塁打、続くパヘスには中犠飛を許し4失点目。4回は先頭の大谷を二ゴロに退けたものの、続くタッカーに二塁打、スミスには左前適時打を浴び毎回となる5失点目となった。

今季4試合目の菅野は、4回91球、9安打5失点、3奪三振2四球の内容で降板。毎回失点の苦しい投球となり、試合前2.16だった防御率は3.92に悪化した。

大谷との対戦は3打数2安打。3打席目にようやくアウトを奪ったが、それでもNPB時代からの対戦成績は通算7打数6安打と苦手意識を払拭することはできなかった。