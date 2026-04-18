大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として投打で圧倒的な成績を残しており、早くもナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられている。しかし、昨季もMVPを争ったカイル・シュワーバー外野手も調子を上げている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のニック・ジーグラー記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

シュワーバーは13日（日本時間14日）のシカゴ・カブス戦で2本の本塁打を含む安打2、得点4、打点3、四球1、さらに死球も受けるなど圧巻の活躍。打線をけん引する存在感を示した。

昨季は打率.240、本塁打56、打点132、OPS.928とキャリアハイの成績を残し、ナ・リーグMVP投票では2位に入った。しかし、その上に立ちはだかったのが大谷だった。

今季もシュワーバーは打率.240、出塁率.365、長打率.563と安定した打撃を継続し、すでに本塁打6を記録。打線の中核として、フィラデルフィア・フィリーズにとって不可欠な存在となっている。

今季も大谷とのMVP争いが予想されるシュワーバーについて、ジーグラー氏は「彼がこのレベルでプレーしている時、フィリーズの攻撃は全く別物に見える。そして、彼が調子を上げている時は、球界屈指の強打者であることを証明している」と言及した。

【関連記事】

【了】