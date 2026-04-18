ブレンビー（デンマーク1部）に所属するFW福田翔生が、1ゴール1アシストの活躍でチームの12試合ぶりとなる白星に貢献した。

現在25歳の福田はJFL時代のFC今治でキャリアをスタートさせ、Y．S．C．C．横浜、湘南ベルマーレを経て、2025年夏に欧州挑戦を果たした。同年7月のヨーロッパカンファレンスリーグ予選で加入後初ゴールを記録し、同月から今年3月まで行われたレギュラーシーズンでは13試合の出場で3得点1アシストをマークした。

しかし、ブレンビーは2025年11月9日のノアシェラン戦を最後に勝ち点「3」が遠く、2位から転落。上位6チームによるプレーオフでも1分3敗のスタートで6位に沈んでいた。

そんななか、ブレンビーは17日に5位スナユスケと対戦。ブレンビーはヤコブ・アンベクの2得点で先行すると、41分には福田が切れ味鋭いドリブルからの高速クロスでニコライ・ヴァリスのゴールを演出。チームは3点リードで折り返す。

55分にアンベクがハットトリックを達成したブレンビーは、59分に元イングランド代表DFベン・ゴッドフリーの加入後初得点が生まれる。そして67分、福田がダメ押しの6点目を記録。味方とのワンツーパスで相手2人を置き去りにし、相手GKとの一対一も冷静に制してゴールへ流し込んだ。

6－0の大勝でトンネルを抜け出したブレンビーは、スナユスケをかわして5位に浮上。3位ノアシェラン（1試合未消化）との勝ち点差を暫定的に「3」まで縮めており、カンファレンスリーグ出場圏の可能性を十分に残している。

【公式画像】チームメイトから祝福を受ける福田翔生