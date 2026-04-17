ソフトバンクは17日、オリックスとの試合（みずほPayPay）に4－13で敗戦。

今季3度目の登板となったソフトバンク先発・徐若熙は2回途中6安打・2被本塁打・5四死球と制球に苦しみ試合を作ることが出来なかった。

17日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』に番組MCで出演していた谷繁元信氏は「中6日から8日となって前の2試合のキャッチャーは海野だった。それが今日、谷川原になったという影響ももしかしたらあったのでは…」と話すと、解説で出演していた坂口智隆氏は「（キャッチャーによって）球使いも違ったりするのかなと思い見ていました。初回の初球はやられましたけどそのあとのカウント球というのが上手く見つけれず苦しくなって、ストレートかフォークかという選択になった時、真ん中付近に集まってしまうので打者は気持ち的にも余裕が持てたのかなと…」とこの日の投球と打者心理分析。

同じく解説で出演していた谷沢健一氏は「テンポが速くなって、ボールがシュート回転になってくる。間合いの取り方がキャッチャーによって変わってきますね」と指摘していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』