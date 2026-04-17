大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手が左肩故障により故障者リスト（IL）に入っている。先日、あるファンから離脱を揶揄するようなコメントをされ不快感を示したことが話題となったが、米メディア『ドジャースウェイ』がこうした風潮に異を唱えている。

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スネルは先日、Twitchでのライブ配信中に「さっさとILから戻れ」というコメントを寄せられた。すると、これに対し「そんなの俺がコントロールできるわけねえだろ」などと不満を述べている。

同メディアは「調子を落としているときに叩かれやすいのは、ある意味で皮肉なことだ。ジアスレチックも最近、チームメートのジャスティン・ロブレスキ投手が今季スネルを上回ると予想していた」と言及。

続けて、「肩を休ませていることでスネルを批判する人は、自分自身を見つめ直した方がいいだろう。チームには負傷した選手、特に投手の復帰を慎重に進める独自の方針がある。目的は、スネルを含めた負傷中の投手たちが、本当に重要な10月の試合で万全の状態で投げられるようにすることだ。そのために必要であれば、通常より長いリハビリや休養期間を取ることも厭わない」と主張している。

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