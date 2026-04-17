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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は今季から先発ローテーションに復帰しているが、期待に応える投球を見せられていない。スプリングトレーニングから不安定な投球が続く佐々木には、先発としての起用に疑問の声があがっている。米メディア『BVMスポーツ』が報じた。

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テキサス・レンジャーズ戦では4回を投じて失点2ながら与四球5と制球に苦しみ、今季はここまで13回を投じて防御率6.23、四球率15.9％とリーグ下位の数字に低迷。128投手中ワースト9位というデータが、課題の深刻さを示している。

一方で、奪三振6を記録するなどポテンシャルの高さは健在だ。「輝きを見せる場面はある」とされつつ、安定感の欠如が最大の問題だと指摘されている。

現状のドジャースはリーグ最高勝率と好調を維持しており、佐々木を先発で起用しなくても勝利を狙える戦力は整っている。そのため球団は無理に起用を続ける必要がなく、昨季のポストシーズンのようにリリーフに回すことも選択肢としてあがっている。

調子が上がらない佐々木について、同メディアは「時折見せる輝きはあるものの、制球力の問題により、彼の不安定さをカバーできる戦力を擁するドジャースにおける役割に疑問符が付いている」と言及した。

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