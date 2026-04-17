昨季はチーム唯一の2桁勝利を挙げ、今季は開幕投手候補にも挙がっていた右腕。だが開幕直前に右肩のコンディション不良を発症し、先発ローテの柱がまさかの離脱となった。

エース候補に痛恨のアクシデント

山﨑伊織

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／81kg

・生年月日：1998年10月10日（27歳）

・経歴：明石商 - 東海大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（巨人）

・2025年成績：25試合登板（156回1/3）、11勝4敗、131奪三振、防御率2.07

昨季はチーム唯一の2桁勝利を挙げ、今季もエースとしての役割が期待されている山﨑伊織。開幕を前に右肩のコンディション不良を発症し、まさかの戦線離脱となった。

2020年ドラフト2位指名で読売ジャイアンツの一員となった山﨑。プロ入り後は大学時代に受けた右肘手術の影響でリハビリスタートとなり、一軍デビューはプロ2年目となった。

それでも、翌2023年には規定投球回をクリアし、2桁10勝をマークした。

昨季は開幕から圧巻の投球を見せ、36イニング連続無失点のセ・リーグ新記録を樹立。

最終的に25試合（156回1/3）を投げ、11勝4敗、防御率2.07の好成績をおさめ、3年連続で2桁勝利を達成。

先発ローテーションに不可欠な存在となり、今季は開幕投手に最有力候補に挙がっていた。ところが、3月中旬に右肩のコンディション不良で離脱。ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸が開幕投手を務めることになった。

先発ローテーションの柱を担うだけに、早期の復帰が待たれる。

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