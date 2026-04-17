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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、2026年シーズン序盤で苦しい立ち上がりを見せている。スプリングトレーニングから不安定な投球が続いており、デーブ・ロバーツ監督が佐々木に5イニング以上投げることを注文した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

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今季3試合目の登板では奪三振6を記録した一方で、与四球5と制球に苦しみ、4回を投じて失点2を喫した。MLB自己最多となる10人の走者を背負うなど、不安定な投球内容となった。今季はここまで13回を投じて防御率6.23と、厳しい数字が並んでいる。

ロバーツ監督は「彼の投球内容、奪三振や空振りを誘う球などを見れば、試合の後半まで投げられる準備はできている。その点について彼と話し、マウンドに立つ時は5イニング以上を投げられるよう挑戦してほしいと伝えた」と明かした。

一方でドジャースは難しい判断を迫られている。現在の内容では先発ローテーションに十分とは言えないが、マイナーに送るにはもったいないというジレンマだ。

不安定な投球が続く佐々木について、マルティネス氏は「ドジャースはシーズンが進むにつれ、彼にとって何が最善か判断しなければならない。才能があることは間違いないが、安定感に欠けている」と言及した。

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