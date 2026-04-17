ニューカッスルに所属するブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスは今節復帰の可能性があるようだ。17日、イギリスメディア『BBC』がエディ・ハウ監督のコメントを伝えている。

ニューカッスルでキャプテンを務めるギマランイスは、プレミアリーグ第26節のトッテナム・ホットスパー戦で左足のハムストリングを負傷。それ以来、2カ月以上にわたって戦線を離脱していた。ニューカッスルはその間、公式戦8試合で3勝5敗に終わり、FAカップでは5回戦で姿を消していた。

シーズンも佳境に突入し、来シーズンの欧州大会出場を目指すニューカッスルだが、ギマランイスの復帰が近づいている模様。プレミアリーグ第33節ボーンマス戦に向けた前日会見に出席したハウ監督は、「出場する可能性はある。彼が練習している姿を見てきたが、復帰に向けて懸命に努力している」と、大黒柱のまもなくの復帰を示唆した。

それでも万全の状態と言えるわけではなく、「メディカルチームは、彼を止めようとしている。『止めよう』と言っているが、選手はプレーしたくてたまらくて、常に葛藤している。でも、ブルーノのそういうところが好きなんだ」と語り、慎重に状態を見極める方針を示している。

プレミアリーグで連敗中のニューカッスルは勝ち点「42」の現在14位。しかし、上位陣の勝ち点差は詰まっており6位チェルシーとの勝ち点差はわずかに「6」。来季の欧州大会出場権争いは熾烈を極めている。