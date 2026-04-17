大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、開幕から投打二刀流でプレーしている。現時点では投手は好調、打撃はまずまずといった状況だが、米メディア『ニューズウィーク』は、今季の大谷がMVPとサイヤング賞をダブル受賞する可能性について言及している。

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大谷は日本時間16日終了時点で、投手としては3登板、2勝0敗、防御率0.50といった好成績をマーク。一方、打撃は18試合、打率.254、5本塁打、10打点といった数字にとどまる中、昨季から続く連続出塁記録を48試合まで伸ばしている。

同メディアは「シーズン最初の3週間は、まだ各チームがいわばスプリングトレーニングの延長のような状態にある。それでも、各リーグの主要タイトルを誰が獲得するかを、今から予想し始めても構わないだろう」としつつ、現段階でのMVP、サイヤング賞、新人王をそれぞれ予想。

この予想で大谷はMVPとサイヤング賞に推されたが、MVPについては「打撃で最高の状態でなくても毎試合出塁しているし、投手としてはこれまでで最高の姿を見せているのかもしれない」、サイヤング賞については「彼は同賞の獲得を望んでおり、ドジャースもその賞を勝ち取る最高のチャンスを与える準備はできているようだ。ペースを維持し、規定投球回に到達するだけのイニングを投げることができれば、ストーリー性と純粋な実力の両面から見て、大谷を打ち負かすのは非常に難しくなるだろう」とそれぞれ記されている。

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