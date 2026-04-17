焼肉屋さかい 湘南ライフタウン

2026年3月時点で湘南エリアに4店舗を展開する「焼肉屋さかい」。「うまい・安い・楽しい」。創業以来大切にしてきたこのシンプルな価値は、湘南の暮らしの中にも自然と溶け込み、家族や友人と気軽に楽しめる食事の場として親しまれています。

今回私は、この春、新メニューの発表に伴うメディア試食会が開催され、実際に参加してきました。

焼肉屋さかい｜春の新メニュー

今回の試食会で提供されたのは、この春から導入される新メニューの数々。

試食会の中でも特におすすめしたいのが「特製塩ねぎ上牛タン」。まずその分厚さに驚かされます。焼き上がった瞬間に立ち上る香ばしさに食欲がそそられ、仕上げにネギ塩をのせて口に運ぶと、さっぱりとした後味が広がりながらも、しっかりとした旨みと満足感が残る一品。最初の一皿としても、途中の箸休めとしても楽しめる万能さが印象的でした。

「花咲ロース」は、職人の手切りによる花のような美しいカットが特徴。焼き上がった後は、はさみで切り分けながら食べるスタイルで、見た目の楽しさとともに、食べる時間そのものを味わえる一品でした。

さらに、「旨とろレバー（鶏）」は低温調理ならではのとろける食感が特徴で、ごま油と塩のシンプルな味付けが素材の良さを引き立てます。口の中でほどけるようなやわらかさが印象的で、レバーの概念が少し変わるような一皿でした。

デザートには、春らしい彩りが印象的な「ストーンアイス（ショコラ×フランボワーズ）」。冷たいストーンの上で混ぜながら食べるスタイルで、味だけでなく“混ぜる楽しさ”も一緒に味わえる一品です。

焼肉屋さかいを支える、変わらないこだわり

焼肉屋さかいの魅力は、新メニューだけではありません。今回、冷麺やホルモン、カルビもいただきましたが、どれも安定感のある美味しさが印象的でした。こうした一品一品のクオリティを支えているのが、焼肉屋さかいの徹底したこだわりです。

提供されるお肉はすべて、職人の手によって一枚一枚丁寧にカットされています。機械を使わず手切りにすることで、肉汁や旨みを逃さず、焼いたときのジューシーさを最大限に引き出しています。

また、使用する牛肉はアメリカやオーストラリアから厳選して仕入れたもの。現地で品質や相場を見極めながら選定し、やわらかさと旨みのバランスに優れた肉を提供しています。さらに、多言語メニューの導入などインバウンド対応も進めており、国内外問わず幅広い層が楽しめる店舗づくりが行われています。

春の新メニューで感じた“また来たくなる理由”

今回は取材のため一人で参加しましたが、隣の席では2名の女性が春の新メニューを楽しみながら、写真を撮ったり、近況を語り合ったりと、終始和やかな時間が流れていました。

焼き加減を気にしながら「最近どうしてる？」と会話を交わすその光景を見て、焼肉はただ食べるものではなく、“時間を共有するための場”なのだと改めて感じました。

特に春という季節は、新しい出来事や変化が多い時期。だからこそ、「最近どうだった？」と話すきっかけが自然に生まれること自体が、この場所の価値なのかもしれません。

特別な予定がなくても、「春の新メニューを食べに行こう」と足を運ぶだけで、そこに会話が生まれる。焼肉屋さかいには、そんな“誰かと過ごす時間を少しだけ豊かにしてくれる空気”がありました。この春、あなたは誰と過ごしますか？

次の外食に、「春の焼肉」という選択をしてみてはいかがでしょうか。

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最寄り駅 六会日大前駅, 小田急江ノ島線
住所 焼肉屋さかい 湘南ライフタウン
駅徒歩 横浜市営地下鉄湘南台駅より車15分
営業日 月曜日
営業時間 月〜金　11:30 - 15:00 （L.O. 14:00）ランチメニューあり　　17:00 - 22:00（L.O. 21:30）　　土・日・祝日 　11:30 - 22:00 L.O. 21:30
営業時間詳細 月〜金　 11:30 - 15:00 （L.O. 14:00）ランチメニューあり 17:00 - 22:00（L.O. 21:30） 土・日・祝日　 11:30 - 22:00（L.O. 21:30）
予約 ネット予約
電話番号 0466-86-6329
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 登録なし
予算（上限） 登録なし
支払い方法 現金
支払い方法詳細 カード可 （VISA、Master、JCB、AMEX、Diners、UnionPay） 電子マネー可 （交通系電子マネー（Suicaなど）、WAON、iD、QUICPay） QRコード決済可 （PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY、Alipay、WeChat Pay）
領収書 適格請求書（インボイス）対応の領収書発行が可能 登録番号：T2370001010224
席数 116席 （テーブル88席、座敷28席）
席の種類 半個室
個室 5〜10人の個室
貸切 貸切不可
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 有り
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン 家族
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.yakiniku.jp/sakai/
開業年月日 2002年