焼肉屋さかい 湘南ライフタウン

2026年3月時点で湘南エリアに4店舗を展開する「焼肉屋さかい」。「うまい・安い・楽しい」。創業以来大切にしてきたこのシンプルな価値は、湘南の暮らしの中にも自然と溶け込み、家族や友人と気軽に楽しめる食事の場として親しまれています。

今回私は、この春、新メニューの発表に伴うメディア試食会が開催され、実際に参加してきました。

焼肉屋さかい｜春の新メニュー

今回の試食会で提供されたのは、この春から導入される新メニューの数々。

試食会の中でも特におすすめしたいのが「特製塩ねぎ上牛タン」。まずその分厚さに驚かされます。焼き上がった瞬間に立ち上る香ばしさに食欲がそそられ、仕上げにネギ塩をのせて口に運ぶと、さっぱりとした後味が広がりながらも、しっかりとした旨みと満足感が残る一品。最初の一皿としても、途中の箸休めとしても楽しめる万能さが印象的でした。

「花咲ロース」は、職人の手切りによる花のような美しいカットが特徴。焼き上がった後は、はさみで切り分けながら食べるスタイルで、見た目の楽しさとともに、食べる時間そのものを味わえる一品でした。

さらに、「旨とろレバー（鶏）」は低温調理ならではのとろける食感が特徴で、ごま油と塩のシンプルな味付けが素材の良さを引き立てます。口の中でほどけるようなやわらかさが印象的で、レバーの概念が少し変わるような一皿でした。

デザートには、春らしい彩りが印象的な「ストーンアイス（ショコラ×フランボワーズ）」。冷たいストーンの上で混ぜながら食べるスタイルで、味だけでなく“混ぜる楽しさ”も一緒に味わえる一品です。

焼肉屋さかいを支える、変わらないこだわり

焼肉屋さかいの魅力は、新メニューだけではありません。今回、冷麺やホルモン、カルビもいただきましたが、どれも安定感のある美味しさが印象的でした。こうした一品一品のクオリティを支えているのが、焼肉屋さかいの徹底したこだわりです。

提供されるお肉はすべて、職人の手によって一枚一枚丁寧にカットされています。機械を使わず手切りにすることで、肉汁や旨みを逃さず、焼いたときのジューシーさを最大限に引き出しています。

また、使用する牛肉はアメリカやオーストラリアから厳選して仕入れたもの。現地で品質や相場を見極めながら選定し、やわらかさと旨みのバランスに優れた肉を提供しています。さらに、多言語メニューの導入などインバウンド対応も進めており、国内外問わず幅広い層が楽しめる店舗づくりが行われています。

春の新メニューで感じた“また来たくなる理由”

今回は取材のため一人で参加しましたが、隣の席では2名の女性が春の新メニューを楽しみながら、写真を撮ったり、近況を語り合ったりと、終始和やかな時間が流れていました。

焼き加減を気にしながら「最近どうしてる？」と会話を交わすその光景を見て、焼肉はただ食べるものではなく、“時間を共有するための場”なのだと改めて感じました。

特に春という季節は、新しい出来事や変化が多い時期。だからこそ、「最近どうだった？」と話すきっかけが自然に生まれること自体が、この場所の価値なのかもしれません。

特別な予定がなくても、「春の新メニューを食べに行こう」と足を運ぶだけで、そこに会話が生まれる。焼肉屋さかいには、そんな“誰かと過ごす時間を少しだけ豊かにしてくれる空気”がありました。この春、あなたは誰と過ごしますか？

次の外食に、「春の焼肉」という選択をしてみてはいかがでしょうか。

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