大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ニューヨーク・メッツと戦い8-2で勝利した。この試合では「8番・遊撃」でスタメン出場したキム・ヘソン内野手が一発を放ったが、本人に油断や気の緩みは全くないようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦のキムは両チーム無得点で迎えた2回裏2死二塁の場面で、今季第1号となる先制2ラン本塁打を放つ。一方、その後の3打席はいずれも空振り三振に終わっている。

同メディアによると、キムは同戦について「ベースを回っているときは当然すごく嬉しかったし、チームの最初の得点だったので、その意味では貢献できたと感じていた。でもその後、三振を3回してしまったので、少し自分にがっかりしている」と厳しめに総括。

その上で、「自分にはまだ改善できる点がたくさんあって、それに取り組む必要があると思っている。そして、最高のコーチ陣がいるので、自分にできることは彼らの導きに従い、しっかりコミュニケーションを取り、指示を受け入れることだけだ。彼らの指示に従う、それだけでいいんだ」と更なるレベルアップへ意欲を見せたという。

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