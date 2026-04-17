桑田真澄氏、侍U-12監督に　名右腕が“未来のスター”育成へ

読売ジャイアンツ 最新情報

NPBエンタープライズは17日、8月9日から中国・杭州市で開催される「第12回BFA U12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU-12日本代表監督に、元読売ジャイアンツ投手の桑田真澄氏が就任することを発表した。

PL学園高校から1985年に読売ジャイアンツへ入団し、沢村賞や年間MVP、最優秀防御率2度など数多くのタイトルを獲得。2007年にはピッツバーグ・パイレーツでメジャーの舞台も踏んだ。

引退後は早稲田大学大学院でスポーツ科学の修士号を取得。2021年から巨人の投手チーフコーチ補佐として現場復帰後、投手チーフコーチ、ファーム総監督を経て2024年から二軍監督に就任。

2026年からはオイシックス新潟アルビレックスBCのCBOとして球団全体の改革に取り組んでいる。

就任コメントで桑田氏は「世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしい」と語り、勝利だけでなく人間的成長を重視する姿勢を示した。

輝かしい選手キャリアと指導者・学術両面で積み上げた知見を持つ桑田氏が、日本の育成年代にどのような野球哲学を注入するか注目される。

大会は8月9日から15日まで中国・杭州市で開催（8チーム参加予定）。

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