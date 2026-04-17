大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨季終盤に右肩手術を受けたブロック・スチュワート投手が復帰に近づいている。デーブ・ロバーツ監督がどのように選手入れ替えを行うかは注目されるが、同監督は人選に苦悩するほど競争が激化することを望んでいるようだ。米メディア『SBネイション』が報じた。

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スチュワートは日本時間15日、1Aの試合でリハビリ登板をスタート。同戦では1回無失点、被安打0、3奪三振と格の違いを見せている。

同メディアは「彼が誰と代わるのかについてはまだ十分に時間があり、今後の状況次第となる。ウィル・クライン投手やエドガルド・エンリケス投手はまずまずの投球を見せているが、いずれも比較的負担の軽い場面で起用されていることが多い。ベン・カスペリアス投手は月曜日に故障者リスト（IL）入りするまでは、ほぼ平均的な重要度の場面で投げており、その代わりに3Aからカイル・ハート投手が昇格している」と言及。

その上で、「彼が復帰に近づいてきたら、その時に話し合うことになるだろう。そうなれば全員が健康だということだし、難しい判断になるのが理想だ。他の投手もいない中で、色々な選手を見る良い機会になっている。ハートがここにいるのは嬉しいし、エドガルドのような選手をじっくり見られるのも良いことだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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