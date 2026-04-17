千葉ロッテマリーンズは、5月2日埼玉西武ライオンズ戦（ZOZOマリンスタジアム14時00分試合開始）にて、パ・リーグ6球団のコラボグッズの発売が決定したことを記念し、人気キャラクター「おさるのジョージ」が来場することを発表した。

「おさるのジョージ」は、1941年にアメリカの絵本作家レイ夫妻によって生み出されて以来、好奇心旺盛で愛らしい騒動を巻き起こす姿が世界中で愛され続け、今年で誕生85周年を迎える人気キャラクター。

当日はジョージが来場し、マリーンズストアミュージアム店にてコラボグッズを1会計あたり5,000円(税込)以上購入した方に先着で、写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施する。

今回販売するコラボグッズは、マリーンズのユニホームを着用した「おさるのジョージ」が描かれたベースボールシャツやトートバッグなど計12商品のラインナップとなる。

宮崎竜成内野手は、「友人からもよく『ジョージに似てる！』と言われていて、家にもグッズがあるぐらいとても親しみのあるキャラクターです。

今年もコラボグッズが発売されると聞いてとてもうれしいです！ぜひ皆さんもグッズを手に入れて、球場にお越しください！」と意気揚々に語った。

＜「おさるのジョージ」コラボグッズ 商品詳細＞

ベースボールシャツ (adult)：4,950円／ベースボールシャツ (kids)：3,850円／フェイスタオル：2,530円／マフラータオル：2,530円／ハンドタオル：1,100円／2連アクリルキーホルダー：1,100円／ステッカーセット：880円／トートバッグ：3,520円／ナップサック：2,530円／缶バッチ(シークレット)：660円／ぬいぐるみバット：2,200円／ぬいぐるみボール：1,870円／ホームベースクッション：3,850円

※全て税込み。マリーンズオンラインストアにて5月1日12時00分から、マリーンズストア ミュージアム店では5月1日13時00分から販売開始。

【写真】宮崎に似てる…？来場する「おさるのジョージ」

[caption id="attachment_260481" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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