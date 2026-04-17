名古屋グランパスは17日、本拠地『パロマ瑞穂スタジアム』のこけら落とし試合となるアビスパ福岡戦（4月19日／明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第11節）で選手入場時にスタジアム全体でコレオグラフィーを実施することをクラブ公式サイト上で発表した。

『パロマ瑞穂スタジアム』は、9月に開幕する第20回アジア競技大会のメイン会場となることもあり、建て替え工事を実施していた。工事は無事完了し、15日には報道陣に公開。18日に完成式典、19日にはこけら落としとして福岡戦が行われる（22日から一般向け利用が開始）。

名古屋のクラブ公式サイトは「パロマ瑞穂スタジアムのこけら落とし試合となる4/19（日）アビスパ福岡戦では、選手入場時にスタジアム全体でコレオグラフィーを実施いたします」と発表。「今回はグランパスファミリーの皆さまがスタジアム一周で一つの輪となるよう、赤・黄のグランパスカラーの帯をスタンドに描きます。現時点で28,000枚を超えるチケットが発券されており、当日は満員（約28,500人）のご来場を予定しております。満員のスタジアムで作り出すコレオグラフィーで一つになり、皆さまで勝利を掴みましょう！ 皆さまのご協力よろしくお願いいたします」と呼び掛けている。

なお、同サイトは本試合キックオフ前に「特別演出」を行うこと、キックオフ20分前（15時40分）までに自身の席に着席することを併せて伝えている。

同サイトが掲載したコレオグラフィーの詳細は次のとおり。

■試合

2026年4月19日（日）

アビスパ福岡戦＠パロマ瑞穂スタジアム

16時 キックオフ

■実施時間

選手入場時の15：55頃

■コレオグラフィーシート配布場所

南サイドBゲート以外の各入場ゲート

（当日ゲートで配布する袋に折り込まれております）

※ご着席いただくお席（上層・下層）によって、掲げるカラーが異なります。

選手入場時までにご自身の着席階層と掲げるカラーをご確認ください。

※コレオグラフィー実施の準備に向けて、お早目のご来場・着席をお願い申し上げます。

※キックオフ20分前（15時40分）までにご自身のお席にご着席ください。