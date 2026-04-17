DAZN（ダゾーン）は16日、日本時間6月12日（金）に開幕し全104試合をライブ配信するFIFAワールドカップ2026の「DAZNナビゲーター」に矢部浩之氏（ナインティナイン）が就任することを発表した。

アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。優勝という壮大な目標を掲げる日本代表はアジア予選を圧倒的な強さで通過し、親善試合ながらブラジル代表やイングランド代表といった本大会の優勝経験国にも勝利。「最高の景色」を目指し、確かな自信とともに4年に一度の大舞台へ挑む。

本大会の全104試合をライブ配信するDAZNでは、先週よりFIFAワールドカップ2026に向けたストーリーの「顔」となる人物を発表しているが、その第二弾として“やべっち”こと矢部浩之氏がナビゲーターに就任することを発表。矢部氏は期間中毎日配信されるデイリーハイライトのキャスターをはじめ、DAZNのFIFAワールドカップ2026のコンテンツを牽引していく。

2002年4月から2020年9月まで「やべっち F.C.」（テレビ朝日系列）のメインMCを務め、同年11月からはDAZNでの後継番組「やべっちスタジアム」のメインMCに就任し、現在はJリーグをはじめ日本サッカーを応援する顔としても地位を築いている矢部氏。ナビゲーター就任に際しては「ありがとうございます！ 幸せです！ いや、幸せすぎなのかもしれません！ 必ず日本代表が新しい景色を見せてくれることを信じて、みんなで日本代表を全力で応援しましょう！」とコメントしている。

なお、ライブで展開する試合で何が起きているのかを丁寧に紐解く解説陣や、選手ならではの立場から大会を盛り上げる「Team DAZN」のさらなる豪華布陣については、近日中に続報として発表される見通しだ。