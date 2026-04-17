













福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手は16日、北九州市民球場で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「4番・DH」で先発出場。チームに先制点をもたらす3ランホームランを放った。







初回、1死二、三塁で迎えた第1打席。楽天先発の藤原聡大投手が投じた初球、131km/hのスライダーを完璧に捉えると、打球はそのまま左中間スタンドへと突き刺さった。



驚愕の打球に藤原投手は苦笑いを浮かべながら、悔しさをにじませる表情を見せた。











周東佑京選手の左前打と近藤健介選手の四球などで作った1死二、三塁の好機を、4番が初球一振りで仕留めた今季3号先制3ラン。チームに一気に流れを引き寄せた。



7回にも2死三塁の場面で左前適時打を放ち、4打数2安打4打点の活躍。連敗を2で止め首位の座を守ったチームの勝利を、4番が文字通り手繰り寄せた。









【動画】初球スライダーを完璧に仕留めた！柳田悠岐の先制3ランがこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより















夕暮れの北九州が沸いた



柳田悠岐 先制の3号3ラン

ルーキー・藤原聡大はこの表情



⚾️ソフトバンク×楽天



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