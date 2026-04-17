ヨーロッパリーグ（EL）のセルタ戦で2ゴールを決めたフライブルクのMF鈴木唯人に、ドイツ紙『ビルト』が最高評価を与えた。

ELノックアウトフェーズ・ラウンド8の2ndレグが16日に行われ、フライブルクはセルタと対戦。ホームでの1stレグで3－0と大きなアドバンテージを持つフライブルクは、33分に先制に成功すると、39分には鈴木唯人がセルタの気勢をそぐ追加点を挙げる。スルーパスで攻撃のスイッチを入れ、最後は自身がゴール前に入って決める、というまさに“主役”のような振る舞いだった。さらに50分にも、同選手がダメ押しとなる追加点をもたらした。最終的に、2戦合計スコア6－1の大勝。“王国清水”から羽ばたいた日本代表MFが、ベスト4進出に大きく貢献した。

試合後、ドイツ大手紙『ビルト』は、2得点を決めた鈴木に最高評価となる『1』を与えつつ、「この日のMVP」とプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出。「ユイト・スズキが主役だった。この日本人選手は、2点目と3点目のゴールを決めたのだ」とスペインの地で存在感を放っていたと記している。

準決勝に駒を進めたフライブルクの次なる対戦相手は、ベティスを破ったブラガ（ポルトガル）となる。

【圧巻】“主役”となった鈴木唯人



