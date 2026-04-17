













読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの泉口友汰選手は16日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「3番・遊撃」で先発出場。遊ゴロをはじくも二塁ベース付近に転がりアウトにする珍しいプレーが起きた。











4回、1死一塁で打席には阪神4番・佐藤輝明選手。巨人先発・田中将大投手が投じた球を当てただけの遊ゴロに。打球は泉口選手のもとに転がったがファンブル。



しかしそのボールは、併殺打に備えて二塁ベースに入っていた二塁手・浦田俊輔選手のもとへ絶妙に転がり、アウトとなった。



思わぬ形でピンチを切り抜けたこのプレーに、田中投手はマウンド上から苦笑いを浮かべながら拍手を送った。



この日は4打数1安打。昨季ゴールデングラブ賞とベストナインに輝いた守備の名手が、珍プレーながらもピンチを救う一幕を見せた。























【動画】マー君もニッコリ！泉口の結果オーライ珍プレーがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













事なきを得た



泉口がファンブルも

ボールはセカンドのもとへ転がる

田中将大もこの表情



⚾️阪神×巨人



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