ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第15回ライブ配信が4月13日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、捕手として通算2963試合出場の記録を持つ元プロ野球選手・谷繁元信氏が出演した。

番組では谷繁氏が、自身がかつて監督を務めた中日ドラゴンズについて語った。

今季の中日は、4月16日終了時点で4勝12敗とスタートダッシュに失敗。そうした中、12日には落合英二2軍投手コーディネーターが1軍へ配置転換され、1軍投手コーチは4人体制となった。

この異動について谷繁氏は「監督が投手のこと分からないからでしょ」と指摘。「開幕戦で外国人投手（アブレウ投手）が軽いギックリ腰やってたらしいんだけど、それを見てて分からなかったくらいだからね」と語り、首脳陣の投手管理に疑問を呈した。

MCのDJケチャップ氏が「捕手だったら（投手の異変は）分かるものですか？」と問うと、谷繁氏は「絶対分かるよ。すぐ分かる」と言い切った。

現役時代に長く捕手としてプレーしてきた経験から、投手のわずかな変化も見逃さないという。

「投げてるボールも違うし、投げ方も違うし、すぐ気づくと思うよ」と語り、捕手であれば異変に気づくことは難しくないとの見方を示した。

この配置転換が、中日の浮上のきっかけとなるのだろうか。今後の戦いぶりにも注目だ。

さらに番組では、今年3月のWBCについても話題が及んだ。侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れたが、この試合の捕手のリードについて谷繁氏は「やってはいけないことを3回やっている」と指摘。その具体的な内容についても番組内で解説している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】谷繁元信が指摘「やってはいけない」WBCベネズエラ戦“3つのリードミス”

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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