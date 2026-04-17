千葉ロッテマリーンズ 最新情報
千葉ロッテマリーンズの井上広大選手は16日、本拠地・ロッテ浦和球場で行われたオイシックス新潟アルビレックスBCとの二軍戦に「4番・右翼」で先発出場。チームを勝利に導く勝ち越しソロホームランを放った。
7回、走者なしで迎えた第3打席。オイシックス先発の石田陵馬投手が投じた初球のカーブを上手く捉えると、打球はそのまま右中間スタンドに吸い込まれた。
2回に先制を許したロッテは4回に同点に追いつくも、均衡を破れないまま7回を迎えた。その先頭打者として打席に立った井上選手が、低めに落ちる変化球を完璧に捉えてスタンドへ叩き込み、停滞していた攻撃に火をつけた。
この日は4打数1安打1打点。初球を積極的に仕留めた右中間への一撃で今季ファーム3号とし、打率も.317と高水準をキープ。
勝負強さと安定した数字で、一軍復帰へ着実にアピールを重ねている。
【動画】初球カーブを完璧に！井上広大の勝ち越しアーチがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
このひと振りを幕張で
井上広大 勝ち越し弾
逆方向一番深いところへ
⚾️ロッテ×オイシックス
DAZNならファームも見られる📱
✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）
✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）
▶ 視聴はこちら
【関連記事】
【了】