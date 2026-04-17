ロッテの井上広大（写真：産経新聞社）


  


　


千葉ロッテマリーンズ　最新情報

　千葉ロッテマリーンズの井上広大選手は16日、本拠地・ロッテ浦和球場で行われたオイシックス新潟アルビレックスBCとの二軍戦に「4番・右翼」で先発出場。チームを勝利に導く勝ち越しソロホームランを放った。
 

 
　7回、走者なしで迎えた第3打席。オイシックス先発の石田陵馬投手が投じた初球のカーブを上手く捉えると、打球はそのまま右中間スタンドに吸い込まれた。
 

　

 
　2回に先制を許したロッテは4回に同点に追いつくも、均衡を破れないまま7回を迎えた。その先頭打者として打席に立った井上選手が、低めに落ちる変化球を完璧に捉えてスタンドへ叩き込み、停滞していた攻撃に火をつけた。
 
　この日は4打数1安打1打点。初球を積極的に仕留めた右中間への一撃で今季ファーム3号とし、打率も.317と高水準をキープ。
 
　勝負強さと安定した数字で、一軍復帰へ着実にアピールを重ねている。
 




  


　


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