ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガーズのタリク・スクバル投手を獲得する噂が絶えなかった。この可能性はシーズンが開幕してからも続いており、複数選手を放出するトレードでスクバルの獲得を狙うかもしれない。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

開幕から13勝4敗でMLB最高勝率と好調なドジャースだが、課題とされているのが先発ローテーションの安定性だ。今季は大谷翔平選手も安定した投球を続けているが、山本由伸投手を除き、長いイニングを安定して投げられる投手が不足している点が指摘されている。

そこで提案されているのが、スクバルの獲得だ。スクバルはサイ・ヤング賞2度の実績を持つ球界屈指のエースで、今季も防御率2.22、WHIP0.945と好調を維持。高い奪三振能力と制球力を兼ね備えた先発投手と評価されている。

このトレードの案としては、ドジャースがホスエ・デ・パウラ外野手、ザイア・ホープ外野手、エミル・モラレス内野手、リバー・ライアン投手を放出することが提案されている。

ドジャースとスクバルの動向についてモリン氏は「ドジャースが彼と契約すれば、球界に衝撃を与えることになるだろう。彼は少なくとも8年3億ドル（約474億円）の契約を獲得すると予想されており、中には最大4億ドル（約632億円）で契約する可能性もあると見られている」と言及した。

【関連記事】

【了】