京セラドーム大阪に、椋木蓮の躍動感あふれる投球が戻ってきた。トミー・ジョン手術から3年半。その間には苦悩があり、再起をかけた大きな決断があった。オリックス・バファローズのリリーフとして躍動する椋木に、復活までの経緯を訊いた。（取材・文：野口航志）【取材日：4月14日】

プロフィール：椋木蓮

2000年生まれ、山口県出身。高川学園高から東北福祉大に進み、2021年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。1年目はデビューから好投を続けていたが、9月に右ひじを痛めてトミー・ジョン手術を受けた。復帰後は成績が奮わず、昨季途中に中継ぎ転向を決断した。

手術後の苦しみ「逃げている試合が多かった」

開幕からここまで、オリックス・椋木蓮の存在感が際立っている。4月15日にはプロ初セーブを記録。今季はここまで無失点投球を続け、最速155kmの力強いストレートと、落差の大きいフォークで空振りを奪い、1イニング3奪三振で締める場面もあった。相手打者をねじ伏せる圧巻の投球。マウンド上では、抜群の安定感と打者へ立ち向かう強い気持ちが表れている。

その背景には、昨シーズンの大きな決断があった。

「去年の後半に先発から中継ぎに転向して、もうここしかないなという気持ちの切り替えが、今の結果に出てるんじゃないかなと思います」

2021年ドラフトでプロ入りし、当初は先発として期待された右腕。プロ2試合目の登板では、ノーヒットノーランまで"あと一人"というところで惜しくもヒットを打たれたが、"期待のドラ1位ルーキー"の登場にファンの心は踊った。しかしその後の試合で右肘を負傷。トミー・ジョン手術を経て、キャリアは大きく変わった。

復帰できたのは2023年10月に行われた「みやざきフェニックス・リーグ」。今の投球からは想像できないが、手術後はずっと抱えていた苦しみがあった。

「自分の中で、トミー・ジョン手術後からバッターと勝負できていなくて、ずっと自分と戦っている感じがありました。変化球のサインが出て、普通だったら打たれそうやな、とかで首を振るんですけど、肘怖いなとか、そういうので首を振っていて。すごい自分と戦って逃げている試合が多かった」

手術後は、目を見張るボールはあったものの、思うような結果を残すことができなかった。

「（手術後からは体の）張るところが違うというか。前腕だけとか、いい張り方じゃなかったので、ずっと自分の体と戦っている感じがありました」

リハビリ期間も含め、遠回りをしてきた時間は決して無駄ではない。

「投げられるようになってからの方がしんどかったですね。距離を伸ばしていく中で、なんで届かないんだろうって思ったりして。（体を作る工程として）ウエイトをやめたり、またやったりとか、迷いはずっとありました」。なかなか前に進めないもどかしさが迷いを生んだ。

それでも乗り越えられたのは、同じ手術をした仲間の存在があったからだ。

「でも富山（凌雅）さんが同じ時期に手術していて、ウエイト行くぞって引っ張ってくれて。すごい助けられました」

それでも椋木は、少しずつ前に進んでいく。

今の自分のままでは通用しない

[caption id="attachment_260350" align="alignnone" width="1013"] オリックス・バファローズの椋木蓮【写真：野口航志】[/caption]

「（昨シーズンの）前半も、体の面では本当に何も言い訳できないぐらい状態は良かったんです。けど、その中でシンプルに結果が出てなかったので、すごい落ち込みましたね」そして迎えた8月。自らの言葉で嫌な流れを変えた。

8月3日の北海道日本ハム戦。先発した椋木は8安打を浴びて7失点を喫し、4回途中でノックアウトされていた。

「8月の登板で打たれて、その次の日に（岸田護）監督と話をして。シーズン終盤に向けて頑張れよという話だったんですけど、自分的にはもう（先発で勝負するのは）無理だなと思って。今年クビになってもいいし、今年1軍に上がれなくてもいいから、中継ぎで勝負させてほしいというのを自分から言いました」

チーム事情も理解していた。それでも、今の自分のままでは通用しないという現実を受け入れた。

「（その時期は）先発も足りていないのは分かっていましたけど、今の状態で投げても迷惑かけるだけやなと思って。甘えた発言だったとは思いますけど、岸田監督だったから言えた部分もあります」

東北福祉大学の先輩・後輩という間柄や投手コーチ時代から信頼していた関係性があったからこその言葉だった。

「普通そういう（シーズン中に先発から中継ぎに転向したいと自分から相談する）のは言うべきではないことだなとは思うんですけど」というその決断は受け入れられ、椋木は中継ぎとして再スタートを切った。

「大学の頃もずっと抑えというか、ショートイニングをしていたので、それが合うなというのは投げていて気づいた部分ではあります。1イニングを全力で行く方が合っているなという感じですね」

過酷な環境で、後輩から受けた影響

練習の取り組み方も変わった。「（先発の時は）ウエイトは週2回ぐらいだったんですけど、昨年後半はウエイトもたくさんやって。体が張っていても投げるという風に、とにかく追い込んだ記憶はあります」。昨シーズン中継ぎに転向してからの成績は6試合に登板して無失点。出力を上げることにフォーカスした覚悟の取り組みが、現在の投球に直結している。

オフにはプエルトリコのウインターリーグにも参加した。「試合は15試合で18イニングを投げました。かなりキツくて。移動も3時間半かけて試合して帰ってくるとか、試合開始も19時20分からとかで。雨でも中止にならずに待機して試合することもあるので、日を跨ぐことも多かったです」

過酷な環境の中でも、得たものは大きい。

「野球人なんで、結果がついてきたらしんどくないし、打たれたらしんどい。結果が良かったので、すごい楽しかったなって思いますね」

技術面でも収穫があった。

「ウインターリーグで自分の真っすぐが通用したのは良かったです。あとはチェンジアップですね。抜く球があんまりなかったので、覚えようと思って。チームメイトとかに教えてもらいながら覚えました。通訳さんにも感謝ですし、結果的に行ってすごい良かったなって思える2カ月でした」

椋木蓮特有の伸びのあるストレートと鋭い変化球で勝負して、結果を残したことが自信を確信に変えたようだ。

プエルトリコへは3年目になる20歳左腕・東松快征と2人で赴いた。そして、異国の地での生活は思わぬ形でも影響を与えた。

「東松と2人部屋だったんですけど、野球よりそっちの方が大変でしたね（笑）。洗濯も料理もわからない状態で。でも怒ることじゃないなって思って、自分がその立場やったらどう思うかって考えて教えていきました」

張り詰めていた自分を、少し和らげてくれる存在でもあった。

「なんか張り詰めていた自分が馬鹿らしくなるぐらい天然で。うどんを作って『できました！ 初料理です！』みたいな感じで嬉しそうに言ってくるんで、さすがに怒れなかったですね（笑）」。

オフには買い物に出かけるなど、現地で束の間のリラックス時間を過ごしていた様子がSNSからもうかがえた。異国の地での過酷な日々だったが、野球と生活の両面で支え合った2カ月は、2人にとって濃密な経験になったはずだ。

"自分との戦い"を終え、圧倒的な投球を披露する

[caption id="attachment_260349" align="alignnone" width="1013"] オリックス・バファローズの椋木蓮【写真：野口航志】[/caption]

現在の椋木は、オンとオフの切り替えもはっきりしている。「基本的には野球以外の時に野球のことは考えたくないので。試合が始まって終わるまでだけです」。

中継ぎ、クローザーという役割は、その日の登板結果を引きずっていては務まらない。失敗しても翌日にまたマウンドへ上がることがある世界だからこそ、オンとオフをしっかり切り替えられる椋木の性格は、まさにこのポジションに向いている。

オフは徹底してリラックスする。「ずっとゲームをしているか、配信のドラマとかを見たり。ハリーポッターが好きで、東松に勧めたら見始めたので、クイズを出し合ったりしてますね（笑）」

そして迎えた今シーズン。迷いの無くなった椋木のテーマは明確だった。

「中継ぎになって初めてのキャンプでした。先発だったら球数を投げると思うんですけど、中継ぎなので1球1球の出力とコントロールというシンプルなことを課題にして取り組みました。ウエイトもほぼ毎日やって、出力を上げても怪我しない身体づくりというのを意識してました」。役割がわかっているからこそ迷いなくテーマに取り組めた。

目標もまたシンプルだ。「怪我しないということと、投げた試合数より三振を取ることを目標にしていきます」

4月15日までで7試合に登板し、7回、8奪三振、1セーブ、4ホールド。登板数を上回る奪三振数が示す通り、その投球は開幕から圧倒的だ。

空振りを奪うボールと、迷いのない投球。ようやく"自分との戦い"を終えた椋木蓮は、これから本当の意味で"打者と勝負できる投手"としてのスタートラインに戻ってきた。クビを覚悟してまで志願した自らの場所で、今シーズンを戦い抜く。

（取材・文・写真：野口航志）

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