ツエーゲン金沢は17日、『クラブ創設20周年をみんなで盛り上げよう！』クラウドファンディングが16日の23時59分をもって終了したことをクラブ公式サイト上で報告した。

金沢のクラブ公式サイトは「ツエーゲン金沢では、2025年12月19日（金）より実施しておりました 『クラブ創設20周年をみんなで盛り上げよう！』クラウドファンディングが、4月16日（木）23:59をもちまして終了いたしました」と報告。合計408名より総額7,598,000円の支援が寄せられたことを伝え「心より厚く御礼申し上げます」と感謝を述べた。

同サイトは「今回のクラウドファンディングは、20周年記念誌の発行や、 7月24日（金）に開催するクラブ創設20周年記念・能登復興支援 北國新聞・北國会スペシャルマッチ（vs ガンバ大阪）を、ファン・サポーターの皆さまと共につくり上げる取り組みとして実施したものです」と経緯を説明。「皆さまからお寄せいただいたご支援は、記念試合でのスタジアム演出・装飾・来場者6,000名への20周年記念ユニ型Tシャツ配布、さらに能登地域在住者500組1,000名のご招待など、クラブ創設20周年事業および能登復興支援の発信に活用させていただきます」とした。

最後に、同サイトは「ツエーゲン金沢は、20周年という節目を迎えた今、 これまで支えてくださった地域の皆さま、ファン・サポーターの皆さまと共に、次の10年・20年へ向けて歩みを進めてまいります。引き続き、ツエーゲン金沢へのご声援をよろしくお願い申し上げます」と締めくくっている。