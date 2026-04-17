昨年の現役ドラフトで中日ドラゴンズから横浜DeNAベイスターズに移籍した濱将乃介。NPBへの扉を開いたのは独立リーグでの4年間だった。インタビュー後編では、新庄剛志やフェルナンド・タティスJrに憧れる25歳の外野手の内面やルーツに迫っていく。（取材・文：石塚隆）

プロフィール：濱将乃介

2000年生まれ、大阪府出身。東海大甲府高から独立リーグの高知ファイティングドッグスに入団し、3年間プレー。福井ネクサスエレファンツに移籍した2022年、ドラフト5位指名を受けて中日ドラゴンズに入団した。昨季は一軍初出場を果たし、オフに現役ドラフトで横浜DeNAベイスターズに移籍している。

高い身体能力の理由は…

大阪市住吉区出身、“ハマのハマショー”こと、横浜DeNAベイスターズの濱将乃介が野球を始めたのは5歳のときだ。野球以外にも少年時代は好奇心旺盛で、テニスやサッカー、水泳、空手、ボクシングなど習っていたという。

「僕はひとりっ子だったんで、親にこれやりたいと言うと、いろいろ習わせてくれたんです。感謝ですね。土日は野球があるので、平日に身体を動かしたくて、いろいろなスポーツをやらせてもらったんです。家ではゲームとかしませんでしたし、ずっと外で遊んでましたね。それできっと運動神経がよくなったんだと思います」

2000年生まれとしては珍しい完全アウトドア型の子どもであり、この幼少期の過ごし方が身体能力の高さを生んだ。

中学生になると硬式野球を始め、枚方ボーイズに入り、のちに大阪福島リトルシニアに所属した。

「ちっちゃいときから、プロにはすごく憧れがありました」

ちなみに枚方時代の同期には藤原恭大（ロッテ）、小園海斗（広島）がおり、大阪福島時代は増田陸（巨人）、野村大樹（西武）とともに白球を追い、汗を流した。思えばいずれも高卒でプロ入りしている面々である。

高校は、関西圏の名門各校から勧誘があったが、甲子園出場のチャンスを求めて越境し、東海大甲府高に入学した。しかし、残念ながら甲子園出場はならなかった。

その後、プロ志望届を出すもドラフトでは指名されず、大学や社会人野球から声は掛かっていたが、最短でプロを目指すため独立リーグへ進んだ。

なぜ高卒で独立リーグへ？「自分の性格を考えると…」

「結局、プロになるのに大卒と同じ4年間かかってしまったんですけどね。でも自分の性格を考えると、誘惑も多くありそうだし、勉強も苦手だったんで大学に行っていたら野球をつづけられていなかったかもしれません。そういう意味では独立リーグに行った選択は間違ってなかったと思います」

高知ファイティングドッグスで3シーズン、福井ネクサスエレファンツで1シーズン過ごしたが、濱にとってこの4年間は、どのような日々だったのだろうか。そう問うと、濱は好戦的な表情を見せニヤリと笑った。

「ハングリーやったですね。お金もないし、グラウンドを使う時間も限られている。でも、めちゃくちゃいい経験だったんですよ。大学やったら授業とかあるけど、独立リーグは1日中、野球できるんで楽しかったですね」

言葉の端々に野球への愛が溢れる。

「いや本当、めっちゃ野球好きなんですよ」

とくに選手として成長をすることができたのが福井時代だったという。守備力を高めるためにショートを経験したり、また西村徳文ゼネラルマネージャーの指導で、これまで以上に走塁に取り組んだ。

「バッティングも練習しましたけど、打つ選手なんてなんぼでもおるじゃないですか。だから守備と走塁ですよね。プロに入りたいからいろんなポジションを守りましたし、盗塁もできるんだぞって、めちゃくちゃ走りました。結局55試合で37盗塁して、リーグ盗塁王になれたんです」

「プロになれていなかったら…」

そして2022年のドラフト会議で濱は晴れて中日から5位指名される。

「うれしかったですね。やっとかあという思いもありましたが、よしやったろうって」

改めてプロに向かい邁進していた独立リーグ時代に学んだことを濱は次のように教えてくれた。

「野球はひとりじゃできないってことです。独立リーグの球団って規模が小さいじゃないですか。でも、そこにはいろいろな人が手弁当で動いてくれて成り立っているのを見てきました。自分が野球をできることに対し、多くの人に感謝することを学びましたね」

学生からプロになっていたら、そういったことを知ることができなかったかもしれない。そういう意味では独立リーグの経験は、濱の野球人生を深く、豊かにしてくれるものだった。

ただ現実問題、経済的にも環境的にも厳しいその生活があと数年伸びていたら心折れていたのではないか、と問うと、濱は激しくかぶりを振った。

「いやいや、プロになれるまで30歳ぐらいまでやろうと思っていましたからね。野球好きですし、プロになれていなかったら今もプレーしていると思いますよ」

そう言うと濱は清々しい笑顔を見せた。

話しているとこちらの気持ちも明るくなる、関西の気風のいい兄ちゃんといったハマのハマショーだが、自分自身の性格をどのように分析しているのか。

「なんかもうポジティブですね」

予想通りの答えだったが、「でも……」と言い、濱はつづけた。

DeNAで変わった思考と気づき

「あえてネガティブを入れないようにしているんですよ。打たれへんかったりしたら、その日は試行錯誤したり反省しますけど、日をまたいだら切り替えるようにしています。以前は最近アカンなあって、結構ズルズル落ち込むこともあったんです」

その考えが明確に改まったのはDeNAに来てからだった。チームのメンタルパフォーマンスコーディーネーターである遠藤拓哉氏からの話でヒントを得たという。

「遠藤さんは、気持ちを切り替えるとか、自分をどう持って行くのかは“技術”やから、みたいな話をしてくれて、だったらできるんじゃないかって」

性格とは持って生まれたものだと思いがちだが、やり方によってはその思考を変えることができると知った。濱にとって、この気づきは大きかった。

「だから本当、強くなりたいですよね」

顔を上げ、濱はそうつぶやいた。

「野球は僕にとって人生ですからね。夢中になれたのは野球しかなかったし、野球がなかったら今の自分はいません。毎日好きなことをして過ごせるのは幸せなことですし、だからこそこのチームで結果を出して、勝利に貢献したいと思うんです。より最高の人生にするためも、もっと頑張らないと」

思いの丈を吐き出すように濱は言い、小さくうなずいた。

憧れの選手は、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督とMLBサンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJrだという。ともに個性豊かな唯一無二のスター選手だ。どこか濱からは、ほのかにではあるが自然と衆目を集める同様な匂いが漂っている。いつの日か輝ける横浜のスターとして、眩しいほどの強烈な光を放ってもらいたい。

（取材・文：石塚隆）

【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

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