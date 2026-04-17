大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはこのオフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手を獲得した。この大型補強について、ディアスと同じプエルトリコ出身のキケ・ヘルナンデス内野手も一役買っていたようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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ディアスはメジャーデビューした2016年から昨季まで、通算253セーブをマークしている剛腕。今季は日本時間14日終了時点で6登板、1勝0敗4セーブ、防御率6.00といった投球成績を記録している。

同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者とウィル・サモン記者によると、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は『キケと彼の妻であるマリアナに対し、ディアスとその妻ナシャリーに連絡を取り、ドジャースでの経験や球団がどのように選手の家族を大切にしているかを伝えてほしいと依頼した』という。キケは『ここにサインすれば、きっと後悔しないと思うよ』と語った」と言及。

続けて、「ディアスの獲得は、ドジャースが巨額の資金で他球団を上回り、スター選手をかき集めて優勝を“買っている”という批判を和らげるものではなかったが、この秋にワールドシリーズ（WS）3連覇を達成する可能性をさらに高める結果にはなっている」と記している。

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