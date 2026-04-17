16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、巨人の新外国人・ダルベックについて言及した。

辻氏はダルベックについて「開幕から見ていると、非常に良いバッターだと思って見ていましたよ。バットの出がいいので、ノってきたら非常に大きな戦力ですよね」と分析。

ダルベックは16日の阪神戦、3ランを含む3安打の活躍で勝利に貢献。ここまで15試合に出場して、打率.231、3本塁打、10打点の成績を残している。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』