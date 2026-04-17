ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝セカンドレグの4試合が16日に行われ、準決勝に進む4チームが出揃った。

鈴木唯人が所属するフライブルク（ドイツ）は、リーグフェーズを7位で終え、ラウンド16へストレートインすると、同ステージでは伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5－2で撃破。準々決勝ではセルタ（スペイン）と対戦した。

フライブルクの本拠地で行われたファーストレグは3－0でホームチームの勝利に終わり、大きなアドバンテージを得ると、『バライードス』開催のセカンドレグでは鈴木が躍動する。

まずは33分、イゴール・マタノヴィッチが豪快なボレーシュートを突き刺してフライブルクが先制。続く39分、敵陣中央やや左寄りの位置でボールを持った鈴木がスルーパスを送ると、左ニアゾーンへ走ったヤン・ニクラス・ベステはダイレクトで中央へ折り返す。動きを止めずにボックス内へ入った鈴木が、冷静に右足でゴールネットを揺らした。

さらにフライブルクは後半立ち上がりの50分、右サイドをドリブルで破ったヨハン・マンザンビが決定機を作り出すと、最後はこぼれ球に反応した鈴木が右足でゴールネットを揺らす。後半アディショナルタイムにはヴィリオット・スウェドベリに1点を返されたが、2試合を通じて6ゴールを奪ったフライブルクが、準決勝へ進出。鈴木はセカンドレグで2ゴールを挙げる活躍を見せ、4強入りに大きく貢献した。

その他の対戦カードでは、アストン・ヴィラ（イングランド）がボローニャ（イタリア）相手に力の差を見せ、2戦合計7－1と大勝。ノッティンガム・フォレスト（イングランド）とポルト（ポルトガル）のゲームは180分間にわたる死闘が繰り広げられたが、2戦合計2－1でノッティンガム・フォレストが勝利した。

ベティス（スペイン）とブラガ（ポルトガル）のゲームは、1－1でセカンドレグに突入。ホームチームのベティスは13分にアントニー、26分にアブデ・エザルズリがゴールを奪い、一気に勝利へ近づいたが、ここからブラガが猛攻。38分にパウ・ビクトルがボレーシュートを沈めて反撃の狼煙を挙げると、後半には49分にセットプレーからヴィトール・カルヴァーリョ、53分にPKでリカルド・オルタ、74分にはボレーシュートでジャン・バプティスト・ゴービーがゴールを重ね、鮮やかな逆転勝利。ブラガが敵地で準決勝行きの切符を掴み取った。

この結果、フライブルク、アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト、ブラガの4チームが準決勝へ進出。準決勝では、ブラガとフライブルク、ノッティンガム・フォレストとアストン・ヴィラが対決する。ファーストレグは2026年4月29日と30日、セカンドレグは5月7日に行われる。

◆■EL・準々決勝結果

セルタ（スペイン） 1－3（2戦合計：1－6） フライブルク（ドイツ）

ベティス（スペイン） 2－4（2戦合計：3－5） ブラガ（ポルトガル）

ノッティンガム・フォレスト（イングランド） 1－0（2戦合計：2－1） ポルト（ポルトガル）

アストン・ヴィラ（イングランド） 4－0（2戦合計：7－1） ボローニャ（イタリア）

◆■CL・準々決勝対戦カード

ブラガ（ポルトガル） vs フライブルク（ドイツ）

ノッティンガム・フォレスト（イングランド） vs アストン・ヴィラ（イングランド）

※ファーストレグは2026年4月29日と30日、セカンドレグは5月7日の開催。左側チームがファーストレグをホームで戦う。

【ハイライト動画】鈴木唯人、2ゴールを奪い勝利の立役者に