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OUT
5番 山村 崇嘉 ショートゴロ 2アウト
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4番 林 安可 レフトファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス セカンドライナー 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 渡部 聖弥 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 桑原 将志 ファーストゴロ 1アウト
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9番 田宮 裕涼 サードフライ 3アウト
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8番 奈良間 大己 ショートゴロ 2アウト
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7番 矢澤 宏太 サードゴロ 1アウト
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9番 滝澤 夏央 ショートフライ 3アウト
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OUT
8番 長谷川 信哉 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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7番 古賀 悠斗 ショートフライ 2アウト
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6番 Ａ・カナリオ ショートライナー 1アウト
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5番 山村 崇嘉 センターヒット ランナー：1塁
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6番 万波 中正 ライトフライ 3アウト
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西1-2日
5番 水谷 瞬 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 西 1-2 日 2アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 野村 佑希 サードヒット ランナー：1、3塁
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OUT
西1-1日
3番 Ｆ・レイエス センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 西 1-1 日 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 大塚 瑠晏 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 林 安可 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
3番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
西1-0日
2番 源田 壮亮 ライト犠牲フライ 西武得点！ 西 1-0 日 1アウト
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OUT
1番 桑原 将志 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
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