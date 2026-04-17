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2026.04.17 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 1 0 0 0 1 5 0
日本ハム 2 0 0 2 3 0
  • OUT

    5番 山村 崇嘉 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 林 安可 レフトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 桑原 将志 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 田宮 裕涼 サードフライ 3アウト

  • OUT

    8番 奈良間 大己 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 矢澤 宏太 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 滝澤 夏央 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    8番 長谷川 信哉 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    7番 古賀 悠斗 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    6番 Ａ・カナリオ ショートライナー 1アウト

  • OUT

    5番 山村 崇嘉 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 万波 中正 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    西1-2日

    5番 水谷 瞬 センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 西 1-2 日 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 サードヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    西1-1日

    3番 Ｆ・レイエス センター犠牲フライ 日本ハム得点！ 西 1-1 日 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 大塚 瑠晏 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    4番 林 安可 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    西1-0日

    2番 源田 壮亮 ライト犠牲フライ 西武得点！ 西 1-0 日 1アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

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