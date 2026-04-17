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2026.04.17 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 1 0 0 1 4 0
広島 0 1 1 2 0

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 中村 奨成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-1広

    7番 佐々木 泰 センターヒット 広島得点！ Ｄ 1-1 広 ランナー：1塁

  • OUT

    6番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｅ・モンテロ ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    岡本 駿 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 勝又 温史 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 小園 海斗 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 大盛 穂 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    Ｄ1-0広

    4番 宮﨑 敏郎 レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 広 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁

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