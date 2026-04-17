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OUT
6番 松尾 汐恩 レフトフライ 2アウト
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5番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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8番 中村 奨成 セカンドゴロ 3アウト
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Ｄ1-1広
7番 佐々木 泰 センターヒット 広島得点！ Ｄ 1-1 広 ランナー：1塁
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OUT
6番 坂倉 将吾 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｅ・モンテロ ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
岡本 駿 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
9番 平良 拳太郎 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
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8番 宮下 朝陽 空振り三振 1アウト
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7番 勝又 温史 ファーストヒット ランナー：1塁
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3番 小園 海斗 ファーストゴロ 3アウト
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2番 菊池 涼介 見逃し三振 2アウト
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1番 大盛 穂 ファーストフライ 1アウト
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6番 松尾 汐恩 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 蝦名 達夫 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
Ｄ1-0広
4番 宮﨑 敏郎 レフトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 広 2アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 1アウト
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2番 佐野 恵太 ライトヒット ランナー：1、2塁
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1番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
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