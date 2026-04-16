大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、中堅レギュラーのアンディ・パヘス外野手が開幕から好調を維持している。あくまで一時的なものだという見方も少なくはないが、米メディア『ドジャースウェイ』は決して偶然ではなく、オフの取組が実った結果だと言及している。

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パヘスは日本時間16日終了時点で18試合、打率.409、5本塁打、20打点といった成績をマーク。打率、打点については、ナショナルリーグトップの数字となっている。

同メディアは「この驚異的なスタートは、彼がオフシーズンに確かな変化を遂げた選手であることを示している。三振を減らし、選球眼や球種の見極めを向上させたことで、彼はこれまで以上に優れた打者になっている。彼はオフの間、ピッチシミュレーターを使ってボールとストライクの見極めを磨き続けており、その成果が大きく表れている。」と言及。

続けて、「このレベルアップを予想していた人は、少なくともロサンゼルスのクラブハウスの外にはほとんどいなかっただろう。むしろチーム内部ですら、驚いている人は少なくないはずだ。いずれ彼も落ち着く時は来る。それでも今は、この鮮烈なブレイクを思いきり楽しむべきだろう」と記している。

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