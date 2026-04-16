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読売ジャイアンツの鈴木大和は16日、ファーム・リーグ中地区のくふうハヤテベンチャーズ静岡戦に「2番・中堅」で先発出場。6回に技ありのバントヒットを決めた。











両チーム無得点で迎えた6回表、巨人は1死一塁で2番の鈴木に打順が回ってきた。様々な作戦が考えられる状況で、ハヤテ先発の後藤響は初球にカーブを投じ、相手の様子を探ってきた。



鈴木は投球モーションにあわせてバットを引き、自分も生きようというバントを敢行。後藤はその動きを察知し、打球処理に備えて三塁側へ体重をかけた。



しかし、この一瞬の駆け引きを制したのは鈴木だった。インパクトの瞬間にバントの方向を一塁側へ切り替え、プッシュ気味に転がす。完全に逆を突かれた後藤の脇を打球が抜け、一、二塁間へ転がった。



内野陣も対応できず、鈴木は悠々と一塁へ到達。技ありのバントヒットとなった。



その後、巨人は1死満塁から4番フリアン・ティマの犠飛で1点を先制。だが追加点を奪えず、試合は終盤へ。



1－0で迎えた9回裏、ハヤテが同点に追いつき、試合は引き分けに終わった。



鈴木はこの試合、3打数1安打1死球1盗塁を記録。二軍では14試合で10盗塁、打率.297と結果を残している。持ち味の走力と小技で、支配下復帰へ向けたアピールを続けている。

























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鈴木大和 技アリのバント

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